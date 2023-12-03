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Глава Пентагона призвал Израиль извлечь уроки из операции США против ИГИЛ

Воскресенье 03 декабря 2023 00:59
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Глава Пентагона призвал Израиль извлечь уроки из операции США против ИГИЛ Фото: глава Пентагона Ллойд Остин (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Израилю стоит извлечь уроки из операции армии Соединенных Штатов против боевиков ИГИЛ, и постараться максимально сохранить жизни мирного населения в Секторе Газа.

Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны США.

"Как и ХАМАС, ИГИЛ глубоко укоренилось в городских районах. В свое время США и международная коалиция против ИГИЛ усердно работали над защитой гражданского населения и созданием гуманитарных коридоров даже во время тяжелых боев", - заявил глава Пентагона.

По его словам, главный урок заключается не в том, чтобы победить в городской войне, а в том, что победить в городской войне можно, только лишь защищая мирное население.

Остин также призвал Конгресс как можно быстрее принять новые пакеты помощи Украине и Израилю.

"Мир станет более опасным, если тираны и террористы поверят, что им сойдет с рук массовая агрессия и массовые убийства", - отметил он.

Война в Израиле

Боевики ХАМАСа 7 октября атаковали Израиль. Во время нападения террористы убивали и похищали мирных жителей. Тель-Авив со своей стороны начал наземную операцию против боевиков.

24 ноября между Израилем и ХАМАСом началось временное перемирие. Тогда же стороны договорились о прекращении огня на четыре дня, однако решили продлить его еще на два дня с условием, что боевики освободят больше заложников.

Спустя несколько дней, 1 декабря, Израиль возобновил боевые действия в Секторе Газа и заявил, что ХАМАС нарушил условия перемирия. По данным The Times of Israel, Иерусалим планирует в будущем начать охоту на предводителей ХАМАСа по всему миру.

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Пентагон ХАМАС ИГИЛ Израиль
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