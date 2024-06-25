Глава Пентагона впервые поговорил с новым министром обороны РФ
Глава Пентагона Ллойд Остин во вторник, 25 июня, впервые провел телефонные переговоры с новым министром обороны России Андреем Белоусовым.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Пентагона Патрика Райдера во время брифинга.
Как рассказал Райдер, разговор состоялся по инициативе американской стороны.
Остин обсудил с Белоусовым войну РФ против Украины. Он подчеркнул важность сохранения коммуникаций между военными ведомствами США и России.
Других деталей переговоров представитель Пентагона не раскрыл.
Отметим, последний разговор между министрами обороны США и России был в марте 2023 года - тогда Остин разговаривал с Сергеем Шойгу.
Замена министра обороны РФ
Напомним, в мае диктатор Владимир Путин назначил первого вице-премьера Андрея Белоусова главой российского Министерства обороны.
В то же время Сергея Шойгу, который более 10 лет занимал должность министра обороны, Путин назначил секретарем Совета безопасности РФ.
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