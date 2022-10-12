Глава Пентагону про удари по Україні: Путін дав нам похмурий прогноз про майбутнє

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Пентагону США Ллойда Остіна під час брифінгу .

"За останні кілька днів Путін (президент РФ Володимир Путін - ред.) дав нам усім ще один похмурий прогноз про майбутнє, в якому апетити агресивних авторитарних правителів переважують права мирних держав. У якому ми всі будемо у меншій безпеці, оскільки великі держави зможуть нападати на своїх мирних сусідів та силою змінювати їхні кордони", - заявив міністр.

Нагадаємо,10 жовтня російські окупанти завдали масованих ракетних ударів по Україні, внаслідок чого є жертви серед мирного населення. Вони випустили 84 ракети.

Також ми писали, що обстріл продовжився і 11 жовтня, тоді російські окупанти випустили 28 крилатих ракет. Вибухи лунали у багатьох областях країни.

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