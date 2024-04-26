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Глава Пентагону не виключив поставку Україні від США додаткових систем Patriot

Архівне фото: глава Пентагону Ллойд Остін (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сполучені Штати Америки спільно з іншими країнами допускають передачу Україні додаткових систем Patriot.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Пентагону Ллойда Остіна після засідання у форматі "Рамштайн".

"Щодо Patriot. Ми подивимося. Але ми продовжуємо працювати в цьому напрямку, цілеспрямовано. Усі країни, які мають ці системи, розуміють, наскільки вони важливі", - сказав він.

Остін додав, що сподівається, що США зможуть разом з іншими країнами виділити Україні нові додаткові системи Patriot. Водночас чиновник додав, що Україні потрібні не лише Patriot, тому він особисто не ставився до Patriot як до якогось чудодійного засобу.

"Має бути інтегрована система ППО. Є багато інших систем ППО, які ми намагаємося доставити в Україну швидше", - заявив глава Пентагону.

Україна потребує нових систем Patriot

Росія посилила обстріли населених пунктів України, особливо Харкова та Сум. При цьому окупанти часто б'ють із використанням балістичних ракет, які можуть перехоплювати системи Patriot.

Нещодавно глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що США, можливо, мають запасну систему Patriot, яку могли б поставити Києву.

А посол України у США Оксана Маркарова говорила, що перенести виробництво Patriot в Україну є цілком реальним. Водночас, Іспанія передасть Україні ракети для систем Patriot.

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