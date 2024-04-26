Глава Пентагону не виключив поставку Україні від США додаткових систем Patriot

"Щодо Patriot. Ми подивимося. Але ми продовжуємо працювати в цьому напрямку, цілеспрямовано. Усі країни, які мають ці системи, розуміють, наскільки вони важливі", - сказав він.

Остін додав, що сподівається, що США зможуть разом з іншими країнами виділити Україні нові додаткові системи Patriot. Водночас чиновник додав, що Україні потрібні не лише Patriot, тому він особисто не ставився до Patriot як до якогось чудодійного засобу.

"Має бути інтегрована система ППО. Є багато інших систем ППО, які ми намагаємося доставити в Україну швидше", - заявив глава Пентагону.