Глава Пентагона не исключил поставки Украине от США дополнительных систем Patriot

Соединенные Штаты Америки совместно с другими странами допускают передачу Украине дополнительных систем Patriot.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Пентагона Ллойда Остина после заседания в формате "Рамштайн".
"О Patriot. Мы посмотрим. Но мы продолжаем работать в этом направлении, целенаправленно. Все страны, которые имеют эти системы, понимают, насколько они важны", - сказал он.
Остин добавил, что надеется, что США смогут вместе с другими странами выделить Украине новые дополнительные системы Patriot. В то же время, чиновник добавил, что Украине нужны не только Patriot, поэтому он лично не относился к Patriot как к какому-то чудодейственному средству.
"Должна быть интегрирована система ПВО. Есть много других систем ПВО, которые мы пытаемся доставить в Украину быстрее", - заявил глава Пентагона.
Россия усилила обстрелы населенных пунктов Украины, особенно Харькова и Сум. При этом оккупанты часто избивают с использованием баллистических ракет, которые могут перехватывать системы Patriot.
Недавно глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что США, возможно, имеют запасную систему Patriot, которую могли бы поставить Киеву.
А посол Украины в США Оксана Маркарова говорила, что перенести производство Patriot в Украину вполне реально. В то же время Испания передаст Украине ракеты для систем Patriot.
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