Глава Пентагона не исключил поставки Украине от США дополнительных систем Patriot

"О Patriot. Мы посмотрим. Но мы продолжаем работать в этом направлении, целенаправленно. Все страны, которые имеют эти системы, понимают, насколько они важны", - сказал он.

Остин добавил, что надеется, что США смогут вместе с другими странами выделить Украине новые дополнительные системы Patriot. В то же время, чиновник добавил, что Украине нужны не только Patriot, поэтому он лично не относился к Patriot как к какому-то чудодейственному средству.

"Должна быть интегрирована система ПВО. Есть много других систем ПВО, которые мы пытаемся доставить в Украину быстрее", - заявил глава Пентагона.