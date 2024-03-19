Глава Пентагону відповів, чи є плани змінювати формат "Рамштайн"

Він розповів, що зустрічі у форматі "Рамштайн" дуже ефективні і сьогодні, 19 березня, відбулася вже 20-та зустріч. Це важливий форум для того, щоб висловити свою вірну допомогу Україні.

Остін уточнив, що під час зустрічей розглядається довгострокова перспектива допомоги Україні, щоб її потужність зростала.

За словами глави Пентагону, країни, які погодилися очолювати такі зустрічі, усвідомлюють важливість стримування агресії не лише сьогодні, а й у майбутньому.

"Звичайно, буде певна трансформація в майбутньому, я переконаний, але на даному етапі саме такий формат успішний для надання того, чого вона (Україна - ред.) потребує, я думаю, найближчим часом цей формат залишиться незмінним", - наголосив Остін.

Новий "Рамштайн"

Нагадаємо, сьогодні, 19 березня, відбулася чергова зустріч Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн").

На засідання були запрошені міністри оборони та найвищі військові чиновники з близько 50 країн світу.

У Міноборони України розповіли, що пріоритетом для України на зустрічі є передача нових систем протиповітряної оборони, далекобійних ракет і не лише.

Більш детально про очікування від нового "Рамштайну" - у матеріалі РБК-Україна.