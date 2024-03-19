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Глава Пентагона ответил, есть ли планы менять формат "Рамштайн"

Фото: Ллойд Остин, глава Пентагона (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

У партнеров Украины на данном этапе нет намерений менять формат "Рамштайн". Но в будущем будет определенная трансформация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Пентагона Ллойда Остина на брифинге с председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Чарльзом Брауном.

Он рассказал, что встречи в формате "Рамштайн" очень эффективны и сегодня, 19 марта, прошла уже 20-я такая встреча. Это важный форум для того, чтобы выразить свою преданную помощь Украине. 

Остин уточнил, что в ходе встреч рассматривается долгосрочная перспектива помощи Украине, чтобы ее мощность увеличивалась. 

По словам главы Пентагона, страны, которые согласились возглавлять такие встречи, осознают важность сдерживания агрессии не только сегодня, но и в будущем. 

"Конечно, будет определенная трансформация в будущем, я убежден, но на данном этапе именно такой формат успешный для предоставления того, в чем она (Украина - ред.)  нуждается, я думаю, в ближайшем будущем этот формат останется неизменным", - подчеркнул Остин. 

Новый "Рамштайн"

Напомним, сегодня, 19 марта, прошла очередная встреча Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн"). 

На заседание были приглашены министры обороны и высшие военные чиновники из около 50 стран мира.

В Минобороны Украины рассказали, что приоритетом для Украины на встрече является передача новых систем противовоздушной обороны, дальнобойных ракет и не только.

Более детально об ожиданиях от нового "Рамштайна" - в материале РБК-Украина

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