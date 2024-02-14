Глава Пентагону відкрив "Рамштайн-19"

Глава Пентагону Ллойд Остін сьогодні, 14 лютого, офіційно відкрив засідання Контактної групи з оборони України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони США.
"Сьогодні ми разом працюватимемо над короткостроковими потребами України", - сказав він у своїй онлайн-речі до учасників засідання.
Йдеться про нагальні проблеми в більшій кількості артилерії, боєприпасах і ракет для протиповітряної оборони.
12 лютого, у ЗМІ з'явилася інформація про те, що глава Пентагону Ллойд Остін скасував свій візит до Брюсселя через термінову госпіталізацію.
У рамках свого візиту він мав особисто очолити засідання Контактної групи з питань оборони України у Брюсселі. 70-річного голову Пентагону госпіталізували через проблеми з сечовим міхуром.
Згодом стало відомо, що Остін планує взяти участь у засіданні Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн"), незважаючи на термінову госпіталізацію. У "Рамштайні" від американської сторони також братимуть участь голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльз Браун та помічниця міністра оборони з питань міжнародної безпеки у Пентагоні Селеста Волландер.
Ми писали, що на зустрічі буде доповідь коаліції про передачу F-16 українським військовим.
РБК-Україна зібрало все, що наразі відомо про засідання "Рамштайн-19".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.