Глава Пентагону ухилився від питання про далекобійні ракети для України

Остіна попросили прокоментувати ситуацію з передачею Україні далекобійних ракет.

"Я не буду давати конкретну оцінку їхнього запиту. Вони просять про те, що вважають за необхідне. Але ми повинні задовольнити зараз найважливіші потреби України", - сказав він.

Остін зазначив, що ще декілька місяців тому Україна говорила про необхідність покращення протиповітряної оборони. Він зазначив, що союзники намагаються з цим допомогти.

За його словами, Україна отримала певну кількість ППО, але ще багато чого треба зробити.

"На сьогоднішній зустрічі я закликав союзників і партнерів "копнути глибше" й передати всі засоби ППО, які вони можуть передати, на тлі настання зимової кампанії у війні в Україні", - додав голова Пентагону.

Далекобійні ракети для України

Ще з минулої осені Україна закликає США про передачі далекобійних ракет ATACMS.

При цьому останнім часом в медіа все частіше з'являються повідомлення про те, що питання надання Україні ATACMS нібито зійшло з мертвої точки. Зокрема, 16 вересня сенатори-республіканці у листі до президента США Джо Байдена закликали його негайно передати Україні далекобійні ракети.

При цьому в Білому домі обережні із заявами. Там стверджують, що ще тривають дискусії щодо того, чи відправляти Україні ракети великої дальності. Тож поки рішення ще не прийнято.

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