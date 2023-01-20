Глава Пентагону про танки для України: у нас є вікно можливостей до весни

"Я думаю, ви вже чули, що німецький міністр оборони сказав, що вони сьогодні не ухвалили рішення щодо танків. Чому ми приділили особливу увагу, так це переконатися в тому, що Україна має необхідні можливості та обороноздатності, щоб досягати успіху прямо зараз", - йдеться у заяві.

Остін зазначив, що зараз є певне вікно можливостей з цього моменту і до весни, приблизно, коли може почати контрнаступ. Він додав, що залишилось не так багато часу, а отже треба посилити обороноздатність.

"Ви вже чули, що голова (мова про Міллі - ред.) вже сказав про суттєві можливості, які ми та деякі наші союзники вирішили надати. Так, там є танки, зокрема, мова йде про танки, і ми продовжуємо це пропонувати, і не тільки ми, але й інші країни. У мене немає ніяких оголошень на цей рахунок, але ви чули, що сказав німецький міністр оборони, що вони поки не ухвалили рішення щодо Leopard", - додав Остін.