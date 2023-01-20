Глава Пентагона о танках для Украины: у нас есть окно возможностей до весны

В США считают, что сейчас есть определенное окно возможностей до весны, чтобы передать Украине современные танки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны США Ллойда Остина.
"Я думаю, вы уже слышали, что немецкий министр обороны сказал, что они сегодня не приняли решения по танкам. Почему мы уделили особое внимание, так это убедиться в том, что Украина имеет необходимые возможности и обороноспособности, чтобы преуспевать прямо сейчас", – говорится в заявлении.
Остин отметил, что сейчас есть определенное окно возможностей с этого момента и до весны, примерно когда может начать контрнаступление. Он добавил, что осталось немного времени, а значит надо усилить обороноспособность.
"Вы уже слышали, что глава (речь о Милли – ред.) уже сказал о существенных возможностях, которые мы и некоторые наши союзники решили предоставить. Да, там есть танки, в частности, речь идет о танках, и мы продолжаем это предлагать, и не только мы, но и другие страны. У меня нет никаких объявлений на этот счет, но вы слышали, что сказал немецкий министр обороны, что они пока не приняли решение по Leopard", - добавил Остин.
Напомним, что Германия готова ускорить продвижение по танкам Leopard 2, если будет соответствующие договоренности с союзниками. Министр обороны ФРГ Борис Писториус пообещал пересмотреть запасы танков страны.
В США считают, что поставки танков Abrams Украине пока не имеют смысла из-за того, что такую технику сложно обслуживать.
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