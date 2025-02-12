Глава Пентагону прибув до штаб-квартири НАТО і зробив заяву

Глава Пентагону Піт Гегсет у середу, 12 лютого, прибув до штаб-квартири НАТО у Брюсселі. Він зробив заяву щодо ролі Альянсу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гегсета в X (Twitter).
"Наше зобов’язання чітке: НАТО має бути сильнішою, смертоноснішою силою, а не дипломатичним клубом. Час союзникам діяти відповідно до моменту", - зазначив новий очільник Пентагону.
Гегсет у Брюсселі вже зустрівся з міністром оборони Британії Джоном Хілі.
Фото: Гегсет та Хілі зустрілися перед "Рамштайном" (Johanna Geron/AP)
Варто зазначити, що сьогодні у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі відбудеться засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн". Це буде вже 26-та зустріч союзників.
Вперше "Рамштайн" очолюватиме не США, а Велика Британія. Це буде перша зустріч з оборони України після повернення Дональда Трампа до Білого дому та призначення Піта Гегсета на посаду глави Пентагону.
Україну на зустрічі у форматі "Рамштайн" представлятиме міністр оборони Рустем Умєров. Він вже прибув до Брюсселю.
За словами Умєрова, на порядку денному буде своєчасне постачання допомоги, посилення ППО, постачання боєприпасів та авіації. Також союзники обговорять розширення оборонного виробництва в Україні та за кордоном.
Більше про "Рамштайн" та чого чекати Україні - у матеріалі РБК-Україна.
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