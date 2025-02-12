RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Дональд Трамп Лица Войны

Глава Пентагона прибыл в штаб-квартиру НАТО и сделал заявление

Фото: Хегсет прибыл в штаб-квартиру НАТО (x.com/SecDef)
Автор: Наталья Юрченко

Глава Пентагона Пит Хегсет в среду, 12 февраля, прибыл в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. Он сделал заявление по поводу роли Альянса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Хегсета в X (Twitter).

"Наше обязательство четкое: НАТО должно быть более сильной, смертоносной силой, а не дипломатическим клубом. Время союзникам действовать в соответствии с моментом", - отметил новый глава Пентагона.

Хегсет в Брюсселе уже встретился с министром обороны Британии Джоном Хили.

Фото: Хегсет и Хили встретились перед "Рамштайном" (Johanna Geron/AP)

Стоит отметить, что сегодня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоится заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Это будет уже 26-я встреча союзников.

Впервые "Рамштайн" будет возглавлять не США, а Великобритания. Это будет первая встреча по обороне Украины после возвращения Дональда Трампа в Белый дом и назначения Пита Хегсета на должность главы Пентагона.

Встреча в формате "Рамштайн"

Украину на встрече в формате "Рамштайн" будет представлять министр обороны Рустем Умеров. Он уже прибыл в Брюссель.

По словам Умерова, на повестке дня будет своевременная поставка помощи, усиление ПВО, поставки боеприпасов и авиации. Также союзники обсудят расширение оборонного производства в Украине и за рубежом.

Больше о "Рамштайн" и чего ждать Украине - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОПентагонБрюссельВстреча Рамштайн