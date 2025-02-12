Глава Пентагона прибыл в штаб-квартиру НАТО и сделал заявление

Глава Пентагона Пит Хегсет в среду, 12 февраля, прибыл в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. Он сделал заявление по поводу роли Альянса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Хегсета в X (Twitter).
"Наше обязательство четкое: НАТО должно быть более сильной, смертоносной силой, а не дипломатическим клубом. Время союзникам действовать в соответствии с моментом", - отметил новый глава Пентагона.
Хегсет в Брюсселе уже встретился с министром обороны Британии Джоном Хили.
Фото: Хегсет и Хили встретились перед "Рамштайном" (Johanna Geron/AP)
Стоит отметить, что сегодня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоится заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Это будет уже 26-я встреча союзников.
Впервые "Рамштайн" будет возглавлять не США, а Великобритания. Это будет первая встреча по обороне Украины после возвращения Дональда Трампа в Белый дом и назначения Пита Хегсета на должность главы Пентагона.
Украину на встрече в формате "Рамштайн" будет представлять министр обороны Рустем Умеров. Он уже прибыл в Брюссель.
По словам Умерова, на повестке дня будет своевременная поставка помощи, усиление ПВО, поставки боеприпасов и авиации. Также союзники обсудят расширение оборонного производства в Украине и за рубежом.
Больше о "Рамштайн" и чего ждать Украине - в материале РБК-Украина.
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