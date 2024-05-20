Глава Пентагону попередив, що найближчі тижні та місяці в Україні будуть вирішальними

"Виживання та успіх України мають вирішальне значення для української безпеки, європейської безпеки, глобальної безпеки та американської безпеки", - сказав він.

Глава Пентагону уточнив, що якщо російський диктатор Володимир Путін переможе, то тирани дійдуть висновку, що вони також можуть спробувати вторгнутися і завоювати своїх суверенних сусідів.

Остін додав, що це залишить Європу під "тінню Путіна" і зробить світ більш жорстоким і хаотичним. Тому боротьба України за свободу і безпеку важлива для всіх країн Заходу.

Глава Пентагону додав, що він сповнений рішучості забезпечити Україні все необхідне для успіху.