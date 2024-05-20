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Глава Пентагона предупредил, что ближайшие недели и месяцы в Украине будут решающими

Архивное фото: глава Пентагона Ллойд Остин (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Предстоящие недели и месяцы для Украины будут решающими, но страны Запада продолжат действовать решительно, чтобы помочь стране бороться за свою свободу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Пентагона Ллойда Остина.

"Выживание и успех Украины имеют решающее значение для украинской безопасности, европейской безопасности, глобальной безопасности и американской безопасности", - сказал он.

Глава Пентагона уточнил, что если российский диктатор Владимир Путин победит, то тираны придут к выводу, что они также могут попытаться вторгнуться и завоевать своих суверенных соседей. 

Остин добавил, что это оставит Европу под "тенью Путина" и сделает мир более жестоким и хаотичным. Поэтому борьба Украины за свободу и безопасность важна для всех стран Запада. 

Глава Пентагона добавил, что он полон решимости обеспечить Украине все необходимое для успеха.

Заседание "Рамштайн"

Недавно стало известно, что США проведут очередное заседание в формате "Рамштайн" по военной поддержке Украины. Онлайн-заседание запланировано на понедельник, 20 мая.

По плану около 50 стран-участников формата "Рамштайн" обсудят российскую агрессию против Украины и продолжат тесное сотрудничество, чтобы предоставить Украине необходимые средства для защиты своей суверенной территории.

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