США проведуть наступного тижня чергове засідання "Рамштайну"

США наступного тижня проведуть чергове засідання у форматі "Рамштайн" щодо військової підтримки України. Онлайн-засідання відбудеться у понеділок, 20 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пентагон та "Голос Америки" .

Засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться під головуванням міністра оборони США Ллойда Остіна та голови Об'єднаних штабів США генерала Чарльза Брауна.

Очікується, що майже 50 країн-учасників формату "Рамштайн", обговорять російську агресію проти України та продовжать тісну співпрацю, щоб надати Україні необхідні засоби для захисту своєї суверенної території.

Як анонсували в Пентагоні, перед початком зустрічі американський міністр оборони виступить з заявою. Планується, що це відбудеться о 15:00 за київським часом.