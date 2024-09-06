Глава Пентагону: план перемоги України не обговорювали з Зеленським, його представлять Байдену

Він зазначив, що під час зустрічі із Зеленським було якісне обговорення.

"Але щодо плану перемоги - ми це не обговорювали. Хоча ми говорили про кілька інших речей. Але саме цю тему ми не обговорювали. Зеленський представить цей план Байдену та іншим лідерам, коли буде можливість", - розповів міністр.

За словами Остіна, він вважає перемогу України досяжною. При цьому війна може швидко закінчитись, якщо російський диктатор Володимир Путін вирішить вивести свої війська.

"Що стосується абсолютної перемоги, потрібно зрозуміти, як це визначити. Україна хоче захистити свою суверенну територію, і ми допомагатимемо їй це зробити", - додав він.