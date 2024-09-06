Глава Пентагона: план победы Украины не обсуждали с Зеленским, его представят Байдену

Он отметил, что в ходе встречи с Зеленским было качественное обсуждение.

"Но что касается плана победы - мы это не обсуждали. Хотя мы говорили о нескольких других вещах. Но именно эту тему мы не обсуждали. Зеленский представит этот план Байдену и другим лидерам, когда будет возможность", - рассказал министр.

По словам Остина, он считает победу Украины достижимой. При этом война может быстро закончиться, если российский диктатор Владимир Путин решит вывести свои войска.

"Что касается абсолютной победы, нужно понять, как это определить. Украина хочет защитить свою суверенную территорию, и мы будем помогать ей это сделать", - добавил он.