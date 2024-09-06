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Глава Пентагона: план победы Украины не обсуждали с Зеленским, его представят Байдену

Фото: Ллойд Остин, глава Пентагона США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Министр обороны США Ллойд Остин и президент Украины Владимир Зеленский не обсуждали план победы в войне, который подготовил Киев. Его представят президенту США Джо Байдену.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главы Пентагона по итогам заседания в формате "Рамштайн".

Он отметил, что в ходе встречи с Зеленским было качественное обсуждение. 

"Но что касается плана победы - мы это не обсуждали. Хотя мы говорили о нескольких других вещах. Но именно эту тему мы не обсуждали. Зеленский представит этот план Байдену и другим лидерам, когда будет возможность", - рассказал министр. 

По словам Остина, он считает победу Украины достижимой. При этом война может быстро закончиться, если российский диктатор Владимир Путин решит вывести свои войска. 

"Что касается абсолютной победы, нужно понять, как это определить. Украина хочет защитить свою суверенную территорию, и мы будем помогать ей это сделать", - добавил он. 

 

Что предшествовало

Напомним, в конце августа президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в сентябре он хочет представить президенту США Джо Байдену план победы Украины в войне с Россией.

Глава государства уточнял, что в такой план входит операция в Курской области.

Также, по словам Зеленского, такой план должен показать, готовы ли союзники Украины к ее победе в войне, или же они просто хотят сдерживать Россию.

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