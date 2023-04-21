Глава Пентагону після "Рамштайну": ми розуміємо, якою буде ситуація на фронті у критичні місяці

"Ми могли з його вуст (мова про Резнікова - ред.) почути про динаміку на фронті. Ми розуміємо, якою буде ситуація в критичні місяці, які будуть попереду", - сказав Остін.

За його словами, український міністр оборони Олексій Резніков розповів також про те, як нарощується потуга України, а також, як українцям вдається здобувати військовий вишкіл та оперувати натівською технікою.

"Ми теж розуміємо, які треба процеси, щоб була безперебійна логістика та обслуговування техніки, яка надходить з різних країн", - додав глава Пентагону.

Нагадаємо, сьогодні 21 квітня, в Німеччині відбулась чергова зустріч у форматі "Рамштайн".

Усі подробиці 11-ої зустрічі контактної групи з питань оборони у форматі "Рамштайн" в матеріалі РБК-Україна.

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