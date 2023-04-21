Глава Пентагона после "Рамштайна": мы понимаем, какой будет ситуация на фронте в критические месяцы

"Мы могли из его уст (речь о Резникове - ред.) услышать о динамике на фронте. Мы понимаем, какой будет ситуация в критические месяцы, которые будут впереди", - сказал Остин.

По его словам, украинский министр обороны Алексей Резников рассказал также о том, как наращивается мощь Украины, а также, как украинцам удается получать военную подготовку и оперировать натовской техникой.

"Мы тоже понимаем, какие надо процессы, чтобы была бесперебойная логистика и обслуживание техники, которая поступает из разных стран", - добавил глава Пентагона.

Напомним, сегодня 21 апреля, в Германии состоялась очередная встреча в формате "Рамштайн".

Все подробности 11-й встречи контактной группы по обороне в формате "Рамштайн" в материале РБК-Украина.

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