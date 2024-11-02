Глава Пентагону назвав "очевидні причини", чому Україна важлива для безпеки США

Україна важлива для безпеки США. Війна, розв'язана Росією, є прямою загрозою європейській безпеці і викликом для НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Пентагона Ллойда Остіна у колонці для Foreign Affairs.
Міністр оборони США наголосив, що є чотири очевидні причини, чому Україна важлива для безпеки США.
"Війна Путіна є прямою загрозою європейській безпеці, явним викликом нашим союзникам по НАТО, нападом на наші спільні цінності та фронтальним наступом на заснований на правилах міжнародний порядок, який забезпечує безпеку всіх нас", - зазначив Остін.
Він вважає, що немає "срібної кулі", яка б припинила напад Путіна на Україну. Важливою є лише спільна допомога.
"Якщо Україна потрапить під путінський черевик, то вся Європа потрапить під путінську тінь", - додав глава Пентагону.
Остін закликав союзників продовжувати протистояти агресії Росії, яку підтримують інші автократи - від Північної Кореї до Ірану.
США є одним з найголовніших союзників України. Вашингтон надає Україні військову допомогу - реактивні системи залпового вогню, ракети, бронемашини, засоби ППО, боєприпаси та інше озброєння. США приєдналися до навчання українських військових, зокрема пілотів.
Крім того, Сполучені Штати надають Україні фінансову допомогу для підтримки бюджету під час війни.
Нагадаємо, 1 листопада США оголосили про виділення Україні нового пакета озброєнь на суму 425 млн доларів. Він включає боєприпаси для ППО та HIMARS, ракети для ПЗРК, протитанкові системи Javelin, бронетранспортери Stryker та інше.
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