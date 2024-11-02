Глава Пентагону назвав "очевидні причини", чому Україна важлива для безпеки США

Міністр оборони США наголосив, що є чотири очевидні причини, чому Україна важлива для безпеки США.

"Війна Путіна є прямою загрозою європейській безпеці, явним викликом нашим союзникам по НАТО, нападом на наші спільні цінності та фронтальним наступом на заснований на правилах міжнародний порядок, який забезпечує безпеку всіх нас", - зазначив Остін.

Він вважає, що немає "срібної кулі", яка б припинила напад Путіна на Україну. Важливою є лише спільна допомога.

"Якщо Україна потрапить під путінський черевик, то вся Європа потрапить під путінську тінь", - додав глава Пентагону.

Остін закликав союзників продовжувати протистояти агресії Росії, яку підтримують інші автократи - від Північної Кореї до Ірану.