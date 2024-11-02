Глава Пентагона назвал "очевидные причины", почему Украина важна для безопасности США

Министр обороны США подчеркнул, что есть четыре очевидных причины, почему Украина важна для безопасности США.

"Война Путина является прямой угрозой европейской безопасности, явным вызовом нашим союзникам по НАТО, нападением на наши общие ценности и фронтальным наступлением на основанный на правилах международный порядок, обеспечивающий безопасность всех нас", - отметил Остин.

Он считает, что нет "серебряной пули", которая бы прекратила нападение Путина на Украину.

"Если Украина попадет под путинский ботинок, то вся Европа попадет под путинскую тень", - добавил глава Пентагона.

Остин призвал союзников продолжать противостоять агрессии России, поддерживаемой другими автократами - от Северной Кореи до Ирана.