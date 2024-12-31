Росія розробляла плани для атак на Японію і Південну Корею. FT назвало цілі

Журналісти оприлюднили дані, отримані з 29 секретних військових файлів Росії. Документи, датовані 2013-2014 роками, розкривають плани ударів РФ по військовій та цивільній інфраструктурі Японії та Південної Кореї в разі війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Financial Times.

Незважаючи на давність, ці матеріали, які отримали журналісти видання, досі вважаються актуальними через їхню прив’язку до сучасних російських стратегій.

Повідомляється, що Росія ідентифікувала в обох країнах 160 об’єктів для атак, з яких 82 - військові, решта - цивільні.

Також, згідно із секретними даними, в плани РФ входили удари по ключовій інфраструктурі Японії та Південної Кореї.

Серед причин, як зазначається у матеріалі FT, є те, що Москва побоювалася, що її східні кордони залишаться вразливими в разі війни з НАТО. Також таким чином вона нібито "готувалася до нападів" із боку США та їхніх союзників у регіоні.

Окрім цього, у документах наводяться деталі про принципи використання ядерної зброї, включаючи моделювання атак на європейські країни та можливого вторгнення Китаю.

За інформацією видання, один із гіпотетичних сценаріїв передбачав атаку на японський острів Окусірі за допомогою 12 крилатих ракет Х-101, запущених з бомбардувальників Ту-160.

Повідомляється, що Росія оцінювала ефективність ураження цілі в 85%. Однак, як зазначається у статті, на війні проти України ефективність Х-101 виявилася значно нижчою через протиповітряну оборону.

Раніше ми повідомляли про те, що Південна Корея нещодавно ввела санкції проти Росії та КНДР.