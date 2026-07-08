Глава Пентагону Хегсет вперше прибуде з візитом до Ізраїлю, - CNN

Перший візит Хегсета до Ізраїлю

Міністр оборони США Піт Хегсет планує вперше відвідати Ізраїль після вступу на посаду. Про це CNN повідомили три джерела, знайомі із підготовкою поїздки.

При цьому поки невідомо, чи на ці плани вплинуть американські удари по території Ірану, завдані в ніч на середу.

З ким зустрінеться голова Пентагону

За інформацією одного зі співрозмовників телеканалу, Хегсет має намір провести переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, а також з міністром оборони країни Ісраелем Кацем.

Як зазначають джерела, однією із цілей візиту стане обговорення стурбованості Ізраїлю можливим продажем Туреччиною американських малопомітних винищувачів F-35.

Раніше президент США Дональд Трамп згадував цю тему під час саміту НАТО в Анкарі.

Що заявив Нетаньяху

В ексклюзивному інтерв'ю CNN прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху критикував президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана.

"Не є саме зразковим союзником Сполучених Штатів", - сказав Нетаньяху, додавши, що турецький лідер "загрожує знищити мою країну, єдину та неповторну єврейську державу".

Ізраїль залишається єдиною країною Близького Сходу, яка експлуатує винищувачі F-35 – найсучасніший бойовий літак американського виробництва.

Що відомо про подорож

За словами американського чиновника, знайомого з підготовкою візиту, Хегсет, який супроводжував президента США Дональда Трампа на саміті НАТО в Туреччині, після завершення заходів залишить склад президентської делегації та вирушить до Ізраїлю.

CNN надіслав запит до Білого дому з проханням прокоментувати інформацію. У Пентагоні від коментарів відмовилися.