RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Графики отключения света Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Глава Пентагона Хегсет впервые прибудет с визитом в Израиль, - CNN

05:30 08.07.2026 Ср
2 мин
На переговорах обсудят вопрос, который вызывает беспокойство Тель-Авива
aimg Анастасия Никончук
Фото: Пит Хегсет (GettyImages)

Министр обороны США Пит Хегсет в среду может совершить свой первый официальный визит в Израиль. В ходе поездки запланированы переговоры с руководством страны, одной из тем которых станет вопрос поставок Турции американских истребителей F-35.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию CNN.

Первый визит Хегсета в Израиль

Министр обороны США Пит Хегсет планирует впервые посетить Израиль после вступления в должность. Об этом CNN сообщили три источника, знакомые с подготовкой поездки.

При этом пока неизвестно, повлияют ли на эти планы американские удары по территории Ирана, нанесенные в ночь на среду.

С кем встретится глава Пентагона

По информации одного из собеседников телеканала, Хегсет намерен провести переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньягу, а также с министром обороны страны Исраэлем Кацем.

Как отмечают источники, одной из целей визита станет обсуждение обеспокоенности Израиля возможной продажей Турцией американских малозаметных истребителей F-35.

Ранее президент США Дональд Трамп упоминал эту тему во время саммита НАТО в Анкаре.

Что заявил Нетаньягу

В эксклюзивном интервью CNN премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньягу подверг критике президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Не является именно образцовым союзником Соединенных Штатов", - сказал Нетаньягу, добавив, что турецкий лидер "угрожает уничтожить мою страну, единственное и неповторимое еврейское государство".

Израиль остается единственной страной Ближнего Востока, которая эксплуатирует истребители F-35 - наиболее современный боевой самолет американского производства.

Что известно о поездке

По словам американского чиновника, знакомого с подготовкой визита, Хегсет, сопровождавший президента США Дональда Трампа на саммите НАТО в Турции, после завершения мероприятий покинет состав президентской делегации и отправится в Израиль.

CNN направил запрос в Белый дом с просьбой прокомментировать информацию. В Пентагоне от комментариев отказались.

Напоминаем, что несмотря на новые авиаудары США по объектам на побережье Ирана и отмену лицензии, позволявшей Тегерану экспортировать нефть, Вашингтон не отказывается от дипломатического пути. Эти шаги стали ответом на атаки в районе Ормузского пролива, однако американская сторона заявила о готовности продолжить переговоры по возможному соглашению.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты АмерикиИзраиль