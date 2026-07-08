Глава Пентагона Хегсет впервые прибудет с визитом в Израиль, - CNN

Министр обороны США Пит Хегсет в среду может совершить свой первый официальный визит в Израиль. В ходе поездки запланированы переговоры с руководством страны, одной из тем которых станет вопрос поставок Турции американских истребителей F-35.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию CNN.
Министр обороны США Пит Хегсет планирует впервые посетить Израиль после вступления в должность. Об этом CNN сообщили три источника, знакомые с подготовкой поездки.
При этом пока неизвестно, повлияют ли на эти планы американские удары по территории Ирана, нанесенные в ночь на среду.
По информации одного из собеседников телеканала, Хегсет намерен провести переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньягу, а также с министром обороны страны Исраэлем Кацем.
Как отмечают источники, одной из целей визита станет обсуждение обеспокоенности Израиля возможной продажей Турцией американских малозаметных истребителей F-35.
Ранее президент США Дональд Трамп упоминал эту тему во время саммита НАТО в Анкаре.
В эксклюзивном интервью CNN премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньягу подверг критике президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
"Не является именно образцовым союзником Соединенных Штатов", - сказал Нетаньягу, добавив, что турецкий лидер "угрожает уничтожить мою страну, единственное и неповторимое еврейское государство".
Израиль остается единственной страной Ближнего Востока, которая эксплуатирует истребители F-35 - наиболее современный боевой самолет американского производства.
По словам американского чиновника, знакомого с подготовкой визита, Хегсет, сопровождавший президента США Дональда Трампа на саммите НАТО в Турции, после завершения мероприятий покинет состав президентской делегации и отправится в Израиль.
CNN направил запрос в Белый дом с просьбой прокомментировать информацию. В Пентагоне от комментариев отказались.
Напоминаем, что несмотря на новые авиаудары США по объектам на побережье Ирана и отмену лицензии, позволявшей Тегерану экспортировать нефть, Вашингтон не отказывается от дипломатического пути. Эти шаги стали ответом на атаки в районе Ормузского пролива, однако американская сторона заявила о готовности продолжить переговоры по возможному соглашению.