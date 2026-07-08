Глава Пентагона Хегсет впервые прибудет с визитом в Израиль, - CNN

Первый визит Хегсета в Израиль

Министр обороны США Пит Хегсет планирует впервые посетить Израиль после вступления в должность. Об этом CNN сообщили три источника, знакомые с подготовкой поездки.

При этом пока неизвестно, повлияют ли на эти планы американские удары по территории Ирана, нанесенные в ночь на среду.

С кем встретится глава Пентагона

По информации одного из собеседников телеканала, Хегсет намерен провести переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньягу, а также с министром обороны страны Исраэлем Кацем.

Как отмечают источники, одной из целей визита станет обсуждение обеспокоенности Израиля возможной продажей Турцией американских малозаметных истребителей F-35.

Ранее президент США Дональд Трамп упоминал эту тему во время саммита НАТО в Анкаре.

Что заявил Нетаньягу

В эксклюзивном интервью CNN премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньягу подверг критике президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Не является именно образцовым союзником Соединенных Штатов", - сказал Нетаньягу, добавив, что турецкий лидер "угрожает уничтожить мою страну, единственное и неповторимое еврейское государство".

Израиль остается единственной страной Ближнего Востока, которая эксплуатирует истребители F-35 - наиболее современный боевой самолет американского производства.

Что известно о поездке

По словам американского чиновника, знакомого с подготовкой визита, Хегсет, сопровождавший президента США Дональда Трампа на саммите НАТО в Турции, после завершения мероприятий покинет состав президентской делегации и отправится в Израиль.

CNN направил запрос в Белый дом с просьбой прокомментировать информацию. В Пентагоне от комментариев отказались.