Пентагон відкладає передачу Україні близько 60 ракет до систем ППО Patriot.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Йдеться про ракети-перехоплювачі PAC-3 і PAC-2 американського виробництва. Їх закупили західні союзники України, зокрема з європейських запасів.
За даними видання, поставку затримує міністр оборони США Піт Гегсет.
Ці ракети виготовляють у Сполучених Штатах. Тому американська влада має погодити всі угоди, за якими їх продають або передають далі іншим країнам.
Нагадаємо, єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс закликав країни ЄС передати Україні ракети Patriot зі своїх запасів.
Натомість вони отримають нові ракети, які Київ уже замовив на 2028-2029 роки.
Також, як повідомляло РБК-Україна, уночі 24 листопада Росія запустила по Україні 96 ударних дронів, зокрема 64 реактивні.
Українська ППО збила або подавила 73 цілі, але безпілотники влучили у 13 місцях.