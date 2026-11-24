Речь идет о ракетах-перехватчиках PAC-3 и PAC-2 американского производства. Их закупили западные союзники Украины, в том числе по европейским запасам.

По данным издания, поставку задерживает министр обороны США Пит Гегсет.

Эти ракеты производятся в Соединенных Штатах. Поэтому американские власти должны согласовать все соглашения, по которым их продают или передают дальше другим странам.

Напомним, еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс призвал страны ЕС передать Украине ракеты Patriot из своих запасов.

Вместо этого они получат новые ракеты, которые Киев уже заказал на 2028-2029 годы.