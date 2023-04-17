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Глава Пентагону доручив оптимізувати доступ до секретної інформації

Фото: Ллойд Остін, голова Пентагону США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Міністр оборони США Ллойд Остін віддав розпорядження забезпечити оптимізацію процедур, пов'язаних з доступом до секретної інформації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний меморандум.

Глава Пентагону доручив своєму заступнику з питань розвідки та безпеки у координації з головним інформаційним директором та директором з питань адміністрації та управління переглянути програми, політики та процедури безпеки, пов'язані з доступом до секретної інформації.

"Ми повинні забезпечити оптимізацію процедур Міністерства, пов'язаних з доступом до секретної інформації, її захистом та відповідальністю за належне поводження з нею, щоб запобігти несанкціонованому розкриттю секретної інформації", - сказано в документі.

За його словами, такий перегляд має включати огляд існуючих програм, політик та процедур безпеки, оцінку їхнього дотримання Департаментом та оцінку їх ефективності.

"Протягом 45 днів після затвердження цього меморандуму заступник з питань розвідки та безпеки надасть мені перші висновки та рекомендації щодо покращення політики та процедур Департаменту, пов'язаних із захистом секретної інформації", - наголошується в меморандумі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що підозрюваному у розкритті секретних документів Пентагону військовому США Джеку Тейшейрі офіційно висунули звинувачення.

Він міг опублікувати секретні документи, в яких, зокрема, містилася інформація про Україну та її підготовку до контрнаступу.

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