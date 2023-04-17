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Глава Пентагона поручил оптимизировать доступ к секретной информации

Фото: Ллойд Остин, глава Пентагона США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Министр обороны США Ллойд Остин отдал распоряжение обеспечить оптимизацию процедур, которые связаны с доступом к секретной информации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий меморандум.

Глава Пентагона поручил своему заместителю по вопросам разведки и безопасности в координации с главным информационным директором и директором по вопросам администрации и управления пересмотреть программы, политики и процедуры безопасности, связанные с доступом к секретной информации.

"Мы должны обеспечить оптимизацию процедур Министерства, связанных с доступом к секретной информации, ее защитой и ответственностью за надлежащее обращение с ней, чтобы предотвратить несанкционированное раскрытие секретной информации", - сказано в документе.

По его словам, такой пересмотр должен включать обзор существующих программ, политик и процедур безопасности; оценку их соблюдения Департаментом; и оценку их эффективности.

"В течение 45 дней после утверждения данного меморандума заместитель по вопросам разведки и безопасности предоставит мне первые выводы и рекомендации по улучшению политики и процедур Департамента, связанных с защитой секретной информации", - отмечается в меморандуме.

Напомним, ранее стало известно, что подозреваемому в раскрытии секретных документов Пентагона военному США Джеку Тейшейре официально выдвинули обвинения.

Он мог опубликовать секретные документы, в которых, в частности, содержалась информация об Украине и ее подготовке к контрнаступлению.

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