Глава Пентагону допустив участь Європи у мирних переговорах щодо України

Глава Пентагону Піт Гегсет допустив, що Європа зможе взяти участь у мирних переговорах щодо України. Але не уточнив, чи йдеться про ЄС, чи окремі країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гегсета, якого цитує The Gurdian.

Гегсет зазначив, що залишається при своїх коментарях, зроблених на засіданні у форматі "Рамштайн". Йдеться про членство України в НАТО та участь американських військ у можливій миротворчій місії.

При цьому міністр оборони США наголосив, що питання кордонів - це "частина дискусії". Гегсет також допустив участь Європи у мирних переговорах.

"Як виглядатимуть ці кордони в кінцевому результаті, ще належить з'ясувати, і я думаю, що це буде частиною дискусії між нашим президентом, Зеленським, Путіним і, ймовірно, Європою, яка також братиме участь у цих дискусіях", - сказав він.