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Глава Пентагону допустив участь Європи у мирних переговорах щодо України

Мюнхен, П'ятниця 14 лютого 2025 14:01
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Глава Пентагону допустив участь Європи у мирних переговорах щодо України Фото: глава Пентагону Піт Хегсет (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Глава Пентагону Піт Гегсет допустив, що Європа зможе взяти участь у мирних переговорах щодо України. Але не уточнив, чи йдеться про ЄС, чи окремі країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гегсета, якого цитує The Gurdian.

Гегсет зазначив, що залишається при своїх коментарях, зроблених на засіданні у форматі "Рамштайн". Йдеться про членство України в НАТО та участь американських військ у можливій миротворчій місії.

При цьому міністр оборони США наголосив, що питання кордонів - це "частина дискусії". Гегсет також допустив участь Європи у мирних переговорах.

"Як виглядатимуть ці кордони в кінцевому результаті, ще належить з'ясувати, і я думаю, що це буде частиною дискусії між нашим президентом, Зеленським, Путіним і, ймовірно, Європою, яка також братиме участь у цих дискусіях", - сказав він.

Виключення ЄС з переговорного процесу

Нагадаємо, 12 лютого президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін провели телефонну розмову, під час якої, серед іншого, обговорили війну в Україні.

Цього ж дня Трамп також поговорив з президентом України Володимиром Зеленським.

Представники європейських країн заявили, що розмова Трампа і Путіна стала для них сюрпризом, а дехто критикував президента США за розмови з російським диктатором.

У Німеччині наголосили, що Європа повинна брати участь у переговорах щодо України, особливо, якщо Трамп хоче розміщення європейських миротворців в Україні. У Британії нагадали, що голос України має бути в центрі будь-яких переговорів.

Західні ЗМІ пишуть, що в Європі побоюються, що Трамп виключить їх з переговорів, але змусить платити за відбудову України та відправити миротворців.

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