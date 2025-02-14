Глава Пентагону допустив участь Європи у мирних переговорах щодо України
Глава Пентагону Піт Гегсет допустив, що Європа зможе взяти участь у мирних переговорах щодо України. Але не уточнив, чи йдеться про ЄС, чи окремі країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гегсета, якого цитує The Gurdian.
Гегсет зазначив, що залишається при своїх коментарях, зроблених на засіданні у форматі "Рамштайн". Йдеться про членство України в НАТО та участь американських військ у можливій миротворчій місії.
При цьому міністр оборони США наголосив, що питання кордонів - це "частина дискусії". Гегсет також допустив участь Європи у мирних переговорах.
"Як виглядатимуть ці кордони в кінцевому результаті, ще належить з'ясувати, і я думаю, що це буде частиною дискусії між нашим президентом, Зеленським, Путіним і, ймовірно, Європою, яка також братиме участь у цих дискусіях", - сказав він.
Виключення ЄС з переговорного процесу
Нагадаємо, 12 лютого президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін провели телефонну розмову, під час якої, серед іншого, обговорили війну в Україні.
Цього ж дня Трамп також поговорив з президентом України Володимиром Зеленським.
Представники європейських країн заявили, що розмова Трампа і Путіна стала для них сюрпризом, а дехто критикував президента США за розмови з російським диктатором.
У Німеччині наголосили, що Європа повинна брати участь у переговорах щодо України, особливо, якщо Трамп хоче розміщення європейських миротворців в Україні. У Британії нагадали, що голос України має бути в центрі будь-яких переговорів.
Західні ЗМІ пишуть, що в Європі побоюються, що Трамп виключить їх з переговорів, але змусить платити за відбудову України та відправити миротворців.
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