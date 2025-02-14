Глава Пентагона допустил участие Европы в мирных переговорах по Украине
Глава Пентагона Пит Хегсет допустил, что Европа сможет принять участие в мирных переговорах по Украине. Но не уточнил, идет ли речь о ЕС или отдельных странах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Хегсета, которого цитирует The Gurdian.
Хегсет отметил, что остается при своих комментариях, сделанных на заседании в формате "Рамштайн". Речь идет о членстве Украины в НАТО и участии американских войск в возможной миротворческой миссии.
При этом министр обороны США подчеркнул, что вопрос границ - это "часть дискуссии". Хегсет также допустил участие Европы в мирных переговорах.
"Как будут выглядеть эти границы в конечном итоге, еще предстоит выяснить, и я думаю, что это будет частью дискуссии между нашим президентом, Зеленским, Путиным и, вероятно, Европой, которая также будет участвовать в этих дискуссиях", - сказал он.
Исключение ЕС из переговорного процесса
Напомним, 12 февраля президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин провели телефонный разговор, во время которого, среди прочего, обсудили войну в Украине.
В этот же день Трамп также поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Представители европейских стран заявили, что разговор Трампа и Путина стал для них сюрпризом, а некоторые критиковали президента США за разговоры с российским диктатором.
В Германии подчеркнули, что Европа должна участвовать в переговорах по Украине, особенно, если Трамп хочет размещения европейских миротворцев в Украине. В Британии напомнили, что голос Украины должен быть в центре любых переговоров.
Западные СМИ пишут, что в Европе опасаются, что Трамп исключит их из переговоров, но заставит платить за восстановление Украины и отправить миротворцев.
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