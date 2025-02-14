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Глава Пентагона допустил участие Европы в мирных переговорах по Украине

Мюнхен, Пятница 14 февраля 2025 14:01
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Глава Пентагона допустил участие Европы в мирных переговорах по Украине Фото: глава Пентагона Пит Хегсет (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Глава Пентагона Пит Хегсет допустил, что Европа сможет принять участие в мирных переговорах по Украине. Но не уточнил, идет ли речь о ЕС или отдельных странах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Хегсета, которого цитирует The Gurdian.

Хегсет отметил, что остается при своих комментариях, сделанных на заседании в формате "Рамштайн". Речь идет о членстве Украины в НАТО и участии американских войск в возможной миротворческой миссии.

При этом министр обороны США подчеркнул, что вопрос границ - это "часть дискуссии". Хегсет также допустил участие Европы в мирных переговорах.

"Как будут выглядеть эти границы в конечном итоге, еще предстоит выяснить, и я думаю, что это будет частью дискуссии между нашим президентом, Зеленским, Путиным и, вероятно, Европой, которая также будет участвовать в этих дискуссиях", - сказал он.

Исключение ЕС из переговорного процесса

Напомним, 12 февраля президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин провели телефонный разговор, во время которого, среди прочего, обсудили войну в Украине.

В этот же день Трамп также поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Представители европейских стран заявили, что разговор Трампа и Путина стал для них сюрпризом, а некоторые критиковали президента США за разговоры с российским диктатором.

В Германии подчеркнули, что Европа должна участвовать в переговорах по Украине, особенно, если Трамп хочет размещения европейских миротворцев в Украине. В Британии напомнили, что голос Украины должен быть в центре любых переговоров.

Западные СМИ пишут, что в Европе опасаются, что Трамп исключит их из переговоров, но заставит платить за восстановление Украины и отправить миротворцев.

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