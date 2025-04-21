Глава Пентагону ділився секретною інформацією в чаті Signal із дружиною та братом, - NYT

За словами джерел, інформація, якою Гегсет поділився в чаті Signal, містила розклад польотів винищувачів F/A-18 Hornet, націлених на хуситів у Ємені. Це, по суті, ті самі плани атак, якими він поділився в іншому чаті Signal того ж дня, в якому помилково брав участь редактор The Atlantic.

Дружина Гегсета, Дженніфер, колишня продюсерка Fox News, не є працівницею Міністерства оборони, але вона їздила з ним за кордон і зазнавала критики за те, що супроводжувала чоловіка на делікатні зустрічі з іноземними лідерами.

Брат Гегсета Філ і Тім Парлаторе, який продовжує виконувати функції його особистого адвоката, працюють у Пентагоні, але незрозуміло, навіщо їм знати про майбутні військові удари, спрямовані на хуситів у Ємені.

Чати в Signal

На відміну від чату, до якого був помилково включений журналіст The Atlantic, цей чат був створений Гегсетом. До нього увійшли його дружина і близько дюжини інших людей з його особистого і професійного оточення в січні, до його затвердження на посаду міністра оборони. Він був названий Defense Team Huddle. Міністр використовував свій особистий телефон, а не урядовий, щоб отримати доступ до чату Signal.

Чат, розкритий The Atlantic у березні, був створений радником президента Дональда Трампа з національної безпеки Майком Волцем, щоб найвисокопоставленіші посадові особи з національної безпеки могли координувати свої дії.

Волц узяв на себе відповідальність за ненавмисне додавання Джеффрі Голдберга, редактора The Atlantic, у чат. Він назвав його "малою групою Houthi PC", щоб виправдати присутність членів "головного комітету" адміністрації, які збираються разом для обговорення найделікатніших і найважливіших питань національної безпеки.

Гегсет поділився інформацією про удари по Ємену в чаті "Defense Team Huddle" приблизно в той самий час, коли він розміщував ті самі подробиці в іншій чат-групі Signal, до якої входили високопосадовці США і The Atlantic, повідомили люди, знайомі з чат-групою Гегсета.

У чаті також узяли участь двоє старших радників Гегсета - Ден Колдуелл і Дерін Селнік, - яких минулого тижня звинуватили у витоку несанкціонованої інформації та звільнили.

Після того як The Atlantic розкрив, що Гегсет використовував групу Signal Волтца для передачі подробиць про удари в міру їхнього нанесення, адміністрація Трампа заявила, що він не ділився "військовими планами" або будь-якою секретною інформацією, що було сприйнято експертами з національної безпеки з величезним скептицизмом.

Хоча чат Signal, створений Волцем для високопосадовців, зазнав критики за обмін подробицями військової операції в зашифрованому, але несекретному застосунку, учасники, за винятком Голдберга з The Atlantic, були високопосадовцями з урядовців, які мали підстави відстежувати перебіг атаки.

Однак деякі з учасників групового чату, створеного Хегсетом, не були посадовими особами, яким явно була потрібна інформація в режимі реального часу про деталі операції.

Скандал у Пентагоні

Крім суперечок навколо чату Signal, офіс Гегсета сколихнули раптові звільнення Колдуелла, Селніка і Коліна Керролла, усіх головних радників міністра оборони. Минулого тижня їх випровадили з Пентагону після звинувачень у витоку конфіденційної інформації.

Після публікації в The Atlantic повідомлення про перший чат Signal Хегсет та інші високопосадовці адміністрації неодноразово заперечували, що учасники обмінювалися будь-якою секретною інформацією.

"Ніхто не надсилав текстових повідомлень із планами війни, і це все, що я можу сказати з цього приводу", - сказав Гегсет журналістам. На слуханнях у Сенаті Тулсі Габбард, директорка національної розвідки, повторила твердження Гегсета про те, що ніякої секретної інформації не передавали.

Однак інші колишні високопоставлені представники міністерства оборони заявили, що тексти, які описують час запуску і тип використовуваних літаків перед ударом, є секретною інформацією, витік якої до противника може поставити під загрозу життя пілотів.