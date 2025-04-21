Глава Пентагона делился секретной информацией в чате Signal с женой и братом, - NYT

По словам источников, информация, которой Хегсет поделился в чате Signal, включала в себя расписание полетов истребителей F/A-18 Hornet, нацеленных на хуситов в Йемене. Это по сути те же планы атак, которыми он поделился в другом чате Signal в тот же день, в котором по ошибке участвовал редактор The Atlantic.

Жена Хегсета, Дженнифер, бывший продюсер Fox News, не является сотрудником Министерства обороны, но она ездила с ним за границу и подвергалась критике за то, что сопровождала мужа на деликатные встречи с иностранными лидерами.

Брат Хегсета Фил и Тим Парлаторе, который продолжает выполнять функции его личного адвоката, работают в Пентагоне, но неясно, зачем им знать о предстоящих военных ударах, направленных на хуситов в Йемене.

Чаты в Signal

В отличие от чата, в который был ошибочно включен журналист The Atlantic, этот чат был создан Хегсетом. В него вошли его жена и около дюжины других людей из его личного и профессионального окружения в январе, до его утверждения на пост министра обороны. Он был назван Defense Team Huddle. Министр использовал свой личный телефон, а не правительственный, чтобы получить доступ к чату Signal.

Чат, раскрытый The Atlantic в марте, был создан советником президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майком Уолтцем, чтобы самые высокопоставленные должностные лица по национальной безопасности могли координировать свои действия.

Уолтц взял на себя ответственность за непреднамеренное добавление Джеффри Голдберга, редактора The Atlantic, в чат. Он назвал его "малой группой Houthi PC", чтобы оправдать присутствие членов "главного комитета" администрации, которые собираются вместе для обсуждения самых деликатных и важных вопросов национальной безопасности.

Хегсет поделился информацией об ударах по Йемену в чате "Defense Team Huddle" примерно в то же время, когда он размещал те же подробности в другой чат-группе Signal, в которую входили высокопоставленные чиновники США и The Atlantic, сообщили люди, знакомые с чат-группой Хегсета.

В чате также приняли участие два старших советника Хегсета - Дэн Колдуэлл и Дэрин Селник, - которых на прошлой неделе обвинили в утечке несанкционированной информации и уволили.

После того как The Atlantic раскрыл, что Хегсет использовал группу Signal Уолтца для передачи подробностей об ударах по мере их нанесения, администрация Трампа заявила, что он не делился "военными планами" или какой-либо секретной информацией, что было воспринято экспертами по национальной безопасности с огромным скептицизмом.

Хотя чат Signal, созданный Уолтцем для высокопоставленных чиновников, подвергся критике за обмен подробностями военной операции в зашифрованном, но несекретном приложении, участники - за исключением Голдберга из The Atlantic, были высокопоставленными правительственными чиновниками, имевшими основания отслеживать ход атаки.

Однако некоторые из участников группового чата, созданного Хегсетом, не были должностными лицами, которым явно требовалась информация в режиме реального времени о деталях операции.

Скандал в Пентагоне

Помимо споров вокруг чата Signal, офис Хегсета потрясли внезапные увольнения Колдуэлла, Селника и Колина Кэрролла, всех главных советников министра обороны. На прошлой неделе их выпроводили из Пентагона после обвинений в утечке конфиденциальной информации.

После публикации в The Atlantic сообщения о первом чате Signal Хегсет и другие высокопоставленные должностные лица администрации неоднократно отрицали, что участники обменивались какой-либо секретной информацией.

"Никто не отправлял текстовые сообщения с планами войны, и это все, что я могу сказать по этому поводу", - сказал Хегсет журналистам. На слушаниях в Сенате Тулси Габбард, директор национальной разведки, повторила утверждение Хегсета о том, что никакая секретная информация не передавалась.

Однако другие бывшие высокопоставленные представители министерства обороны заявили, что тексты, описывающие время запуска и тип используемых самолетов перед ударом, являются секретной информацией, утечка которой к противнику может поставить под угрозу жизни пилотов.