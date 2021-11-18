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Глава Пентагона: Вашингтон внимательно следит за скоплением российских войск у границы Украины

Автор: Анна Полисученко

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон внимательно следит за передвижениями российских войск у границы Украины, однако пока не может разгадать планов Кремля. Об этом шла речь в ходе брифинга главы Пентагона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Министерства обороны США.

"Что касается скопления сил на границе с Украиной, то мы внимательно следим за этой ситуацией. Мы не знаем наверняка, какой замысел преследует Путин, но эти передвижения войск, определенно, привлекают наше внимание", - отметил Остин.

Министр сообщил, что регулярно обсуждает этот вопрос с главой Европейского командования Вооруженных сил США генералом Тодом Уолтерсом, и подчеркнул, что поддержка Вашингтона территориальной целостности и независимости Украины остается незыблемой.

Остин призвал Россию "быть более прозрачной в своих намерениях и принять меры для выполнения минских соглашений".

Ранее мы писали, что США и ЕС могут ввести санкции против России, в случае агрессии против Украины.

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