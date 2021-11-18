Глава Пентагона: Вашингтон внимательно следит за скоплением российских войск у границы Украины

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон внимательно следит за передвижениями российских войск у границы Украины, однако пока не может разгадать планов Кремля. Об этом шла речь в ходе брифинга главы Пентагона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Министерства обороны США.
"Что касается скопления сил на границе с Украиной, то мы внимательно следим за этой ситуацией. Мы не знаем наверняка, какой замысел преследует Путин, но эти передвижения войск, определенно, привлекают наше внимание", - отметил Остин.
Министр сообщил, что регулярно обсуждает этот вопрос с главой Европейского командования Вооруженных сил США генералом Тодом Уолтерсом, и подчеркнул, что поддержка Вашингтона территориальной целостности и независимости Украины остается незыблемой.
Остин призвал Россию "быть более прозрачной в своих намерениях и принять меры для выполнения минских соглашений".
Ранее мы писали, что США и ЕС могут ввести санкции против России, в случае агрессии против Украины.