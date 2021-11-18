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Глава Пентагону: Вашингтон уважно стежить за скупченням російських військ біля кордону України

Автор: Анна Полисученко

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Вашингтон уважно стежить за пересуваннями російських військ біля кордону України, проте поки не може розгадати планів Кремля. Про це йшлося в ході брифінгу глави Пентагону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міністерства оборони США.

"Що стосується скупчення сил на кордоні з Україною, то ми уважно стежимо за цією ситуацією. Ми не знаємо напевно, який задум переслідує Путін, але ці пересування військ, безумовно, привертають нашу увагу", - зазначив Остін.

Міністр повідомив, що регулярно обговорює це питання з главою Європейського командування Збройних сил США генералом Тодом Уолтерсом, і підкреслив, що підтримка Вашингтона територіальної цілісності і незалежності України залишається непорушною.

Остін закликав Росію "бути більш прозорою у своїх намірах і вжити заходів для виконання Мінських угод".

Раніше ми писали, що США і ЄС можуть ввести санкції проти Росії, у разі агресії проти України.

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