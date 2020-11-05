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Глава Пентагона подготовил заявление об отставке

Вашингтон, Четверг 05 ноября 2020 23:24
Глава Пентагона подготовил заявление об отставке
Фото: Марк Эспер (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Глава Пентагона Марк Эспер попросил отправить его в отставку. Он находился в весьма натянутых отношениях с действующим президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает телеканал NBC.

Главы министерств США нередко подают прошения об отставке без указания даты во время периода смены президента. Глава государства обычно принимает решение после того, как станут окончательно известны результаты выборов.

Однако в случае Эспера, как сообщают чиновники, ситуация действительно может закончиться отставкой, отмечает телеканал.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп планирует уволить директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джину Хаспел и министра обороны Марка Эспера. Он это сделает в случае переизбрания на второй срок.

В Белом доме заявляли, что Трамп уже давно отправил бы этих чиновников в отставку, поскольку им не доверяют в окружении президента. Однако сделать это Трамп не мог до выборов 3 ноября.

Также сообщалось, что новым главой Министерства обороны США может стать Роберт Уилки, который в настоящее время возглавляет Министерство по делам ветеранов.

Напомним, Трамп заявил, что обеспечит мирный переход власти в случае своего поражения на выборах.

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