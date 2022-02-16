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Глава Пентагона прибыл в Брюссель для встречи с руководством и министрами обороны стран НАТО

Автор: Анна Полисученко

Глава Пентагона Ллойд Остин 15 февраля вечером прибыл в Брюссель. Там он встретится с руководством НАТО и министрами обороны стран Альянса для обсуждения ситуации вокруг Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Остина.

"Только что приземлился в Брюсселе (Бельгия), где завтра буду присутствовать на встрече министров обороны НАТО", - заявил министр обороны США.

Одной из главных тем встреч будет обсуждение наращивание Россией своих сил возле границы с Украиной. Кроме того, глава Пентагона подтвердит приверженность США принципу коллективной обороны НАТО.

Ранее мы писали, что министр обороны США посетит Бельгию, Польшу и Литву. Обсудит ситуацию вокруг Украины.

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Пентагон