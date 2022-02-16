RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Глава Пентагону прибув до Брюсселя для зустрічі з керівництвом і міністрами оборони країн НАТО

Автор: Анна Полисученко

Глава Пентагону Ллойд Остін 15 лютого ввечері прибув до Брюсселя. Там він зустрінеться з керівництвом НАТО і міністрами оборони країн Альянсу для обговорення ситуації навколо України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Остіна.

"Щойно приземлився в Брюсселі (Бельгія), де завтра буду присутній на зустрічі міністрів оборони НАТО", - заявив міністр оборони США.

Однією з головних тем зустрічей буде обговорення нарощування Росією своїх сил біля кордону з Україною. Крім того, глава Пентагону підтвердить прихильність США принципу колективної оборони НАТО.

Раніше ми писали, що міністр оборони США відвідає Бельгію, Польщу та Литву. Обговорить ситуацію навколо України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пентагон