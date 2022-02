Глава Пентагона прибыл в Брюссель для встречи с руководством и министрами обороны стран НАТО

"Только что приземлился в Брюсселе (Бельгия), где завтра буду присутствовать на встрече министров обороны НАТО", - заявил министр обороны США.

Одной из главных тем встреч будет обсуждение наращивание Россией своих сил возле границы с Украиной. Кроме того, глава Пентагона подтвердит приверженность США принципу коллективной обороны НАТО.

Just landed in Brussels, Belgium, where I’ll be attending the @NATO Defense Ministerial tomorrow. #WeAreNATO @USAmbNATO pic.twitter.com/NpagqIHp9m