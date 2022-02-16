Глава Пентагону прибув до Брюсселя для зустрічі з керівництвом і міністрами оборони країн НАТО
Фото: глава Пентагону Ллойд Остін (Getty Images)
Глава Пентагону Ллойд Остін 15 лютого ввечері прибув до Брюсселя. Там він зустрінеться з керівництвом НАТО і міністрами оборони країн Альянсу для обговорення ситуації навколо України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Остіна.
"Щойно приземлився в Брюсселі (Бельгія), де завтра буду присутній на зустрічі міністрів оборони НАТО", - заявив міністр оборони США.
Однією з головних тем зустрічей буде обговорення нарощування Росією своїх сил біля кордону з Україною. Крім того, глава Пентагону підтвердить прихильність США принципу колективної оборони НАТО.
Just landed in Brussels, Belgium, where I’ll be attending the @NATO Defense Ministerial tomorrow. #WeAreNATO @USAmbNATO pic.twitter.com/NpagqIHp9m— Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) February 15, 2022