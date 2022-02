Глава Пентагону прибув до Брюсселя для зустрічі з керівництвом і міністрами оборони країн НАТО

"Щойно приземлився в Брюсселі (Бельгія), де завтра буду присутній на зустрічі міністрів оборони НАТО", - заявив міністр оборони США.

Однією з головних тем зустрічей буде обговорення нарощування Росією своїх сил біля кордону з Україною. Крім того, глава Пентагону підтвердить прихильність США принципу колективної оборони НАТО.

Just landed in Brussels, Belgium, where I’ll be attending the @NATO Defense Ministerial tomorrow. #WeAreNATO @USAmbNATO pic.twitter.com/NpagqIHp9m