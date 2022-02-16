ru ua
Ср, 16 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Глава Пентагону прибув до Брюсселя для зустрічі з керівництвом і міністрами оборони країн НАТО

Новость на русском →
Брюссель, Середа 16 лютого 2022 00:35
Глава Пентагону прибув до Брюсселя для зустрічі з керівництвом і міністрами оборони країн НАТО Фото: глава Пентагону Ллойд Остін (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Глава Пентагону Ллойд Остін 15 лютого ввечері прибув до Брюсселя. Там він зустрінеться з керівництвом НАТО і міністрами оборони країн Альянсу для обговорення ситуації навколо України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Остіна.

"Щойно приземлився в Брюсселі (Бельгія), де завтра буду присутній на зустрічі міністрів оборони НАТО", - заявив міністр оборони США.

Однією з головних тем зустрічей буде обговорення нарощування Росією своїх сил біля кордону з Україною. Крім того, глава Пентагону підтвердить прихильність США принципу колективної оборони НАТО.

Раніше ми писали, що міністр оборони США відвідає Бельгію, Польщу та Литву. Обговорить ситуацію навколо України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пентагон
NEWS
Путін про відстрочку вступу України в НАТО: нічого не змінює, хочемо вирішити зараз
Путін про відстрочку вступу України в НАТО: нічого не змінює, хочемо вирішити зараз
DAILY
Бережіть нерви. Що стоїть за панікою на фінансових ринках і коли вона закінчиться
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Бережіть нерви. Що стоїть за панікою на фінансових ринках і коли вона закінчиться