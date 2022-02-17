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Глава Пентагона обсудил с коллегами в Европе сдерживание агрессии России

Автор: Артур Родивилов

Министр обороны США Ллойд Остин и его коллеги из Франции, Германии и Великобритании обсудили в среду на встрече в Брюсселе российскую эскалацию вокруг Украины. Также поднималась тема единства НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Пентагона.

Во встрече, помимо Остина, приняли участие министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли, ее германская коллега Кристине Ламбрехт и глава британского оборонного ведомства Бен Уоллес.

Они "обсудили недавнее дипломатическое взаимодействие с Россией и необходимость деэскалации со стороны России".

Как следует из документа, министры "выразили поддержку территориальной целостности Украины" и отметили "важность единства НАТО для сдерживания России, воодушевления союзников по НАТО на восточном фланге и поддержки международного порядка, основанного на правилах".

Остин также провел отдельную встречу с Ламбрехт. Они "обсудили серьезную озабоченность" стягиванием российских сил к украинским границам.

Кроме того, министры затронули вопросы, касающиеся сдерживания России, военных закупок и ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе.

Напомним, администрация президента США заявила, что Россия увеличила свое военное присутствие на границе с Украиной на 7 тысяч человек.

При этом Москва утверждает, что отвела часть войск.

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