Глава Пентагона обсудил с коллегами в Европе сдерживание агрессии России

Во встрече, помимо Остина, приняли участие министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли, ее германская коллега Кристине Ламбрехт и глава британского оборонного ведомства Бен Уоллес.

Они "обсудили недавнее дипломатическое взаимодействие с Россией и необходимость деэскалации со стороны России".

Как следует из документа, министры "выразили поддержку территориальной целостности Украины" и отметили "важность единства НАТО для сдерживания России, воодушевления союзников по НАТО на восточном фланге и поддержки международного порядка, основанного на правилах".

Остин также провел отдельную встречу с Ламбрехт. Они "обсудили серьезную озабоченность" стягиванием российских сил к украинским границам.

Кроме того, министры затронули вопросы, касающиеся сдерживания России, военных закупок и ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе.