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Глава ПАСЕ призвал Россию немедленно прекратить войну

Фото: президент ПАСЕ Тини Кокс (coe.int)
Автор: Роман Мирончук

Президент ПАСЕ Тини Кокс в очередной раз призвал Российскую Федерацию немедленно прекратить войну, которая каждый день уносит жизни невинных людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Кокса.

"Сегодня я вновь призываю российские власти - президента, правительство, парламент - и всех граждан России немедленно прекратить эту агрессивную войну против нашего государства-члена, Украины. Нет ни одной причины продолжать эту войну, которую не следовало бы начинать", - отметил глава ПАСЕ.

Он также подчеркнул, что в ходе российской агрессии были убиты, ранены и подверглись жестокому обращению десятки тысяч украинцев. Кроме того, миллионы людей, были вынуждены покинуть свои дома и выехать за пределы Украины.

"Каждый день этой войны слишком длинный. Каждый день, когда это будет продолжаться, будет представлять собой новое преступление против народа и государства, а также против международного права. Остановите войну, восстановите мир, да восторжествует справедливость!", - добавил Кокс.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон призвал не унижать Россию, чтобы после завершения войны можно было вывести ее из изоляции.

Мы также писали о том, что в США снова говорят о возобновлении переговоров между Украиной и РФ.

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