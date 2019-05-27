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Глава партии Зеленского прокомментировал возможный дефолт Украины

Новости » Экономика    27.05.2019 - 12:52
Глава партии Зеленского прокомментировал возможный дефолт Украины
Фото: Дмитрий Разумков (РБК-Украина)

Дмитрий Разумков ответил Игорю Коломойскому

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков прокомментировал предложение олигарха Игоря Коломойского отказаться платить по долгам и объявить в Украине дефолт. Об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент РБК-Украина.

Отвечая на вопрос журналистов, Разумков заявил, что у нас в стране плюрализм мнений и демократия, поэтому все могут говорить, что считают нужным, в том числе бизнесмены и политики.

"Я думаю, что завтра будет встреча МВФ с президентом, на которой будут расставлены многие точки над i. Что касаемо моей субъективной точки зрения, я думаю, что в сегодняшних условиях это мало эффективный путь и навряд ли Украина сможет по нему пойти", - сказал он.

Напомним, украинский олигарх Игорь Коломойский предолжил объявить в Украине дефолт, поскольку в дефолте нет ничего страшного.

Отметим, премьер-министр Владимир Гройсман в ответ на предложение олигарха Игоря Коломойского объявить дефолт заявил, что Украина должна сохранять репутацию ответственной страны.

Как сообщало РБК-Украина, перед досрочными выборами в Верховную раду партия президента Владимира Зеленского провела съезд, на котором было принято решение о том, что партию возглавит Дмитрий Разумков.

Партия Зеленского наберет кандидатов в депутаты по интернету Партия "Слуга народа" проведет съезд перед выборами
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