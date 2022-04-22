Глава парламента Норвегии посетит Украину

Президент Стортинга Норвегии Масуд Гараххани подтвердил свою готовность посетить Украину в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на голову Верховной Рады Руслана Стефанчука.

"Буду рад встретиться в Киеве. Надеюсь, что мы организуем этот визит так быстро, насколько это возможно. Рассчитываю, что поддержка со стороны в дальнейшем будет только укрепляться", - написал Стефанчук.

Отмечается, что встреча состоится в ближайшее время.

Ранее мы сообщали, что Стефанчук объяснил солдатам РФ, что их ждет в ближайшие 20 лет.

Также мы писали, что Норвегия передала Украине сотню ЗРК "Мистраль".

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