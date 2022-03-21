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Стефанчук объяснил солдатам РФ, что их ждет в ближайшие 20 лет

Новина українською →
Понедельник 21 марта 2022 06:33
Стефанчук объяснил солдатам РФ, что их ждет в ближайшие 20 лет Фото: Руслан Стефанчук (facebook.com/stefanchuk.official)
Автор: Владимир Костырин

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук обратился к российским оккупантам, которых Кремль бросает на войну против Украины, и предупредил об отношении властей страны-агрессора в будущем к тем солдатам, которые по какой-то уцелеют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу спикера.

Стефанчук отметил, что это его первое обращение к захватчикам на русском языке - очевидно, чтобы те ясно уловили суть.

"Впервые обращусь к русским солдатам на понятном для них языке. Русский солдат, помни, фраза: "Мы тебя туда не посылали" будет главной по отношению к тебе в следующих пару десятков лет от твоей власти", - пишет нардеп.

Также Стефанчук привел такой пример, если те сомневаются в правдивости его слов.

"Не веришь? Спроси у "афганцев" и других "героев освободительных войн"", - посоветовал спикер.

Как сообщалось ранее, украинские военные допускают, что Кремль из-за серьезных потерь может объявить в РФ тотальную мобилизацию, пойдя по сценарию второй чеченской кампании - то есть для ее оправдания организовать кровавые провокации в своей стране.

Сейчас, из-за больших потерь, Россия "приглашает" гражданских подписать контракт на военную службу по квитанциям за коммуналку.

Напомним также, что РФ скрывает количество своих военных, погибших в Украине - тела убитых солдат российская сторона сжигает в передвижных крематориях или в безымянных могилах.

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Руслан Стефанчук Война России против Украины
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