Глава організації з заборони ядерних випробувань застеріг США та Росію

Як заявив виконавчий секретар Організації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань Роберт Флойд, повідомляє Associated Press.

За його словами, проведення навіть одного такого тесту може спровокувати інші країни діяти аналогічно, що запустить небезпечну реакцію. Він наголосив, що подібний сценарій може вийти з-під контролю.

Флойд нагадав, що до відкриття договору для підписання у 1996 році у світі було проведено понад 2000 ядерних випробувань. Водночас після цього їхня кількість різко скоротилася – до менш ніж десятка випадків, включно з тестами КНДР.

Попри це, договір досі не набув чинності, оскільки його не ратифікували низка ключових країн, серед яких США, Китай та Іран. Росія раніше ратифікувала угоду, але відкликала це рішення у 2023 році.

На цьому тлі напруженість зростає: наприкінці 2025 року як США, так і Росія допускали можливість відновлення ядерних випробувань, що викликало занепокоєння міжнародної спільноти.

Водночас Флойд закликав провідні держави, зокрема США, Росію та Китай, ратифікувати договір і дотримуватися глобального мораторію, наголосивши, що міжнародна система моніторингу здатна фіксувати навіть малопотужні ядерні вибухи.