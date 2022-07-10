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Глава "Оператора ГТС" о возврате Германии турбины для газопровода России: "плохой прецедент"

Фото: генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон (facebook.com/mcfire76)
Автор: Наталия Гурковская

Генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон назвал решение Канады о передаче Германии турбины Siemens, необходимой для возобновления полноценной работы российского газопровода "Северный поток" "плохим прецедентом".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Facebook.

"К сожалению, Канада подверглась давлению и приняла решение вернуть турбину "Газпрому". Это очень плохой прецедент исключения из санкций", - считает он.

В то же время, по его словам, логика такого решения ясна.

"Канада возвращает турбину и ожидается, что "Газпром" полностью восстановит транзит газа в Германию (+100 млн м3 в сутки). Это позволит Европе продолжить накопление газа на зиму и должно привести к снижению цен на газ, которые уже достигли уровня 1800-1900 долларов за тысячу м3", - объясняет Макогон.

Хотя, по мнению директора "Оператора ГТС", даже по возвращении турбины "Газпром" найдет повод и дальше сокращать поставки в ЕС.

"Так как даже без этой турбины у "Газпрома" есть возможность значительно увеличить транзит: полностью не используется маршрут через Польшу 90 млн м3 в сутки и через Украину "Газпром" использует только 40% от забронированных и оплаченных мощностей, а это еще 70 млн м3 в сутки. Поэтому нет никаких проблем со свободными мощностями транзита газа в ЕС. Есть только желание "Газпрома" продолжать шантажировать Европу. Уверен, что Европа сделает выводы из этой ситуации и в ближайшем будущем вообще перестанет покупать российский газ", - констатирует Макогон.

Как сообщалось, Украина выступает против передачи Канадой турбины компании "Газпром" для поставок природного газа в Германию, поскольку этот шаг противоречит санкциям в отношении РФ.

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