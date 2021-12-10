Глава Оператора ГТС Украины не исключает прекращения Россией транзита газа зимой

Как отметил Макогон, это политический вопрос, а не экономический. "Мы видим, что в последние месяцы усилилось давление на Украину по всем направлениям. Это и прекращение экспорта энергетического угля в Украину из РФ и стягивание войск на границу, и блокирование экспорта угля из Казахстана", - добавил он.

"Учитывая все эти события не исключено, что будет прекращен и транзит газа через Украину. Тогда уже будут сброшены все маски - это будет открытая, ничем не обоснованная агрессия. Я надеюсь, что до этого не дойдет", - сказал Макогон.

По его словам, технологически система ГТС может работать и на ресурсах, аккумулированных для прохождения отопительного сезона.

"Но это касается только эксплуатации нашей ГТС. Если в экономике будет большая нехватка ресурса, или он будет слишком дорог, это станет большой проблемой", - сказал он.