Голова Оператора ГТС України не виключає припинення Росією транзиту цієї зими

Як зазначив Макогон, це політичне питання, а не економічне. "Ми бачимо, що в останні місяці посилився тиск на Україну по всіх напрямках. Це і припинення експорту енергетичного вугілля в Україну з РФ, і стягування військ на кордон, і блокування експорту вугілля з Казахстану", - додав він.

"З огляду на всі ці події не виключено, що буде припинено і транзит газу через Україну. Тоді вже будуть скинуті всі маски - це буде відкрита, нічим не обґрунтована, агресія. Я сподіваюсь, що до цього не дійде", - сказав Макогон.

За його словами, технологічно система ГТС може працювати і на ресурсах, закумулювали для проходження опалювального сезону.

"Але це стосується лише експлуатації нашої ГТС. Якщо в економіці буде велика нестача ресурсу, або він буде надто дорогий, це стане великою проблемою", - сказав він.