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Глава Оператора ГТС спрогнозував обсяг газу у сховищах на початок опалювального сезону

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Україна, Середа 31 серпня 2022 12:31
Глава Оператора ГТС спрогнозував обсяг газу у сховищах на початок опалювального сезону Фото: глава "Оператора ГТС України" Сергій Макогон (tsoua.com)
Автор: Олександр Білоус

Обсяг газу у підземних сховищах України станом на початок опалювального сезону становитиме 14,4 млрд кубометрів газу. Цього об’єму буде достатньо для зими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави "Оператора ГТС України" Сергія Макогона в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".

"За інформацією "Нафтогазу", зараз у ПСГ 13 млрд кубометрів газу. До 15 жовтня за прогнозними розрахунками буде приблизно 14,4 млрд кубометрів газу", - сказав він.

За його словами, з такими запасами реально пройти помірну зиму, оскільки на сьогодні споживання газу значно скоротилося.

"Видобуток газу в Україні лишається надзвичайно важливим для того, щоб забезпечити всіх споживачів, однак він є у зоні ризику", - додав Макогон.

Голова "Оператора ГТС України" зазначив, що наразі є фактор воєнної загрози та значні ризики, "тому додаткові обсяги імпорту були б дуже доцільні".

"Зі свого боку, як оператор ГТС, ми можемо запевнити, що транспортні маршрути для імпорту газу з Польщі, Словаччини та Угорщини готові до імпорту газу в обсязі 54 млн кубометрів на добу. Сподіваємося, колеги з "Нафтогазу" зможуть скористатися цими можливостями для закупівлі газу", - додав він.

За його словами, ОГТСУ тісно співпрацює з урядом та постачальниками, аби передбачити всі можливості додаткового імпорту для проходження опалювального сезону.

"Але варто зазначити, що за півтора місяці, які залишилися до початку опалювального сезону, додатково закачати 5 млрд кубометрів газу (для досягнення запасів 19 млрд кубометрів, - ред.), навіть з урахуванням значного збільшення гарантованих потужностей порівняно з минулим роком, є дуже складною місією", - сказав Макогон.

Нагадаємо, глава "Оператора ГТС України" Сергій Макогон заявив, що компанія готова до використання системи у реверсному режимі у разі повного припинення транзиту російського газу, але є певні ризики.

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